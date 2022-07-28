بالفيديو سيول عنيفة تضرب شرق الامارات جراء الأمطار الغزيرة

شهدت دولة الإمارات، أمطارا كثيفة أدت لتكون السيول والفيضانات في عدة مناطق، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية.
وأوضحت الداخلية الاماراتية، أنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من أصالتها.
#الفجيرة سيول والمناطق الشرقية بالدولة التي تعرضت لأمطار شديدة اليوم#الامارات #الفجيرة_تغرق pic.twitter.com/xvQu5Fscis— المعتمد نيوز 🇰🇼 (@almoatamad_news) July 27, 2022
#الفجيرة سيول والمناطق الشرقية بالدولة التي تعرضت لأمطار شديدة اليوم#الامارات #الفجيرة_تغرق pic.twitter.com/xvQu5Fscis— المعتمد نيوز 🇰🇼 (@almoatamad_news) July 27, 2022
#الإمارات.. سيول جارفة في الفجيرة #سيول_الفجيرة https://t.co/TNjOX6zhiy pic.twitter.com/qAxy92bYPd— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) July 27, 2022