قصة السعودية تالا صفوان التي اعتقلتها السلطات السعودية بتهمة خدش الحياء

تفاصيل قصة تالا صفوان التي اعتقلتها السلطات السعودية بتهمة خدش الحياء- حكاية جديدة تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ألقت الشرطة السعودية القبض على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، تالا صفوان، بعد حوار جريء مع إحدى الفتيات عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك واستخدام إيحاءات خادشة للحياة ما فتح النار عليها، وأثارت تالا صفوان التي يتابعها على تيك توك خمسة ملايين شخص ونحو 800 ألف متابع على يوتيوب، غضباً على الإنترنت، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، معرفة تفاصيل قصة تالا صفوان التي اعتقلتها السلطات السعودية بتهمة خدش الحياء

وبعد انتشار أخبار القبض على تالا صفوان، وأزمتها خلال الأيام الأخيرة مع مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عزوز واو، إليكي أبرز المعلومات عنها.

من هي تالا صفوان؟

تالا صفوان، فتاة مصرية، مقيمة في المملكة العربية السعودية، ولها العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقترب عدد متابعيها عبر موقع يوتيوب من المليون مشترك.

تجذب تالا صفوان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحتوى الذي تقدمه عبر فيديوهاتها على تطبيق تيك توك والذي تتجاوز مشاهدات بعضها 6 ملايين مشاهدة، وتقتصر هذه الفيديوهات على المحتوى الترفيهي الموجهة إلى الأطفال والمراهقين.

أين تسكن تالا صفوان

تقيم تالا صفوان في مدينة جدة منذ عام 2002، برفقة عائلتها، وتبلغ من العمر 20 عاماً، ولا تشارك تفاصيل حياتها الشخصية كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحرص على إبعاد هذا الأمر عن المحتوى الذي تقدمه وتكتفي في بعض الأحيان بالقصص التي ترويها عن تجولها في عدد من المدن العربية.

أزمة تالا صفوان واتهامها بخدش الحياء

اندلعت أزمة مؤخراً مع تالا صفوان بعد تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو به إيحاءات خادشة من تالا صفوان لصديقتها عبر بث مباشر على تيك توك، الأمر الذي تسبب في هجوم وانتقادات شرسة ضدها وتداولها بوسم تالا تسيء للمجتمع.

وبعد أن انتشرت هذه المقاطع، أعلنت شرطة المملكة السعودية بالرياض القبض على تالا صفوان، بسبب استخدامها إيحاءات خادشة للحياء خلال ظهروها في بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.

واتضحت الأزمة بعد تداول جزء من البث المباشر تظهر فيه تالا مع الفتاة، واسمها غدير، وكانت تدعوها لزيارة منزلها وتتحدث معها بأسلوب شديد الجرأة، ما جعل الفتاة الضيفة تعبر عن صدمتها الشديدة من الكلام الذي تسمعه.

عمر تالا صفوان

لم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي اندلعت مؤخراً بسبب تالا صفوان، فمنذ أيام تبادلت مع مشهور آخر على تيك توك، عزوز واو، الحديث والسباب المتبادل، وخلال حديثهما وصفها الأخير بأنها كانت في السابق بشعة لكنها برر إهانتها بأنها بشعة خلقاً.

ومن جانبها ردت تالا صفوان الإهانة والتنمر بعيب خلقي لديه في الأنف، مصرة على تقديمه الاعتذار لها قبل أن يحاول تبرير أنه لم يكن يقصد شكلها بل خلقها.