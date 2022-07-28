"الصحة" تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

دعت وزارة الصحة، المواطنين خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لتوخي الحذر والامتناع قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وشددت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس، على ضرورة تجنب القيام بأي جهد غير ضروري، وشرب كميات كافية من الماء.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية، قد حذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، خلال تؤثر البلاد بكتلة هوائية حارة تستمر حتى يوم الأحد المقبل.