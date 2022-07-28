بعد مرور شهور على إضرابهم.. المعتقلان عواودة وريان يواجهان الموت في سجن "الرملة"

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان المضربين عن الطعام، يواجهان الموت في سجن "الرملة"، وأنّ المخاطر على مصيرهما تتصاعد، مع استمرار تعنت الاحتلال، ورفضه الاستجابة لمطلبهما، المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ، وفشل الجهود في قضيتهما حتى اللحظة.

وأوضح نادي الأسير أن أجهزة الاحتلال تمارس ضغوط كبيرة على الأسرى الذين شرعوا بإضراب عن الطعام إسنادًا لهما، وعزلهم، وتجاهل مطالبهم في هذه القضية، وأنّ المعطيات الراهنّة تؤكّد مستوى المخاطر التي تحيط بقضية المعتقلين المضربين، وبتجربة الإضراب عن الطعام، إنّ لم يكن هناك تدخلًا حاسمًا، وعاجًلا.

وأضاف في بيان له، أنّه لم يعد مستبعدًا أنّ يكون هناك قرارًا بقتل عواودة وريان، فسابقًا لم نشهد هذه الكثافة في التحولات الراهنّة في قضية الإضراب، خاصّة فيما يتعلق بتعمد الاحتلال باحتجاز المضربين عن الطعام في سجن "الرملة" وعزلهم، بعد مرور شهور على الإضراب، حيث تحولت عملية نقلهم المتكرر إلى المستشفيات المدنية، وإعادتهم إلى سجن "الرملة"، أداة تنكيل ممنهجة، وأصبح مطلب نقلهما إلى المستشفى يحتاج إلى معركة إضافية.

واعتبر نادي الأسير أنّ جملة المخاطر التي باتت واضحة على مصير المعتقلين، يتطلب مستوى إسنادي يليق بتضحياتهم المتواصلة، خاصة أنّ إضراب المعتقلين عواودة وريان، يأتي في ظل تصعيد كبير في سياسة الاعتقال الإداريّ، والاستمرار في اعتقال المئات منهم.

مشددًا على أنّ هذا الإضراب هو استمرار لمسيرة خاضها العشرات من المعتقلين الإداريين على مدار السنوات الماضية، ويتطلب اليوم حماية هذه المسيرة، وهذه التجربة وإعادة تقييمها.

ويشار الى ان المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية حرجة.

المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو/ القدس، مضرب عن الطعام منذ 113 يومًا على التوالي، وهو يواجه ظروف صحية صعبة، ورغم تردي وضعه الصحي فإن الإدارة تحاول مرارًا التنكيل به عن طريق التفتيشات المستمرة.

ريان معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.