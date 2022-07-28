جامعة الإسراء تفتتح برامج جديدة مطلع العام الدراسي المُقبل 2022/2023م

حصلت جامعة الإسراء بغزة على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لافتتاح برامج أكاديمية جديدة في مراحل: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وذلك بدءًا من الفصل الأول للعام الدراسي 2022/2023م.

والبرامج الجديدة المُقرر افتتاحها هي: الماجستير في المحاسبة والتمويل، وبكالوريوس التربية تخصص تعليم اللغة الإنجليزية، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية فرع الترجمة، وبكالوريوس الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال فرع الصحافة السياسية، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي، ودبلوم تكنولوجيا المباني الذكية، ودبلوم الوسائط المتعددة والمونتاج.

بدوره، أعرب رئيس الجامعة أ. د. عبد الخالق الفرا عن اعتزازه بحصول الجامعة على هذه الاعتمادات، مُشيدًا بدور الهيئة الأكاديمية في الحصول على اعتمادات لبرامج تُلبي رغبة المجتمع وتواكب ما يحتاجه سوق العمل من تخصصات نوعية وفريدة.

ولفت الرئيس إلى أنّ الجامعة بكل مكوناتها ماضيةٌ في مسيرة التميز في العلم والمعرفة والبحث العلمي للمساهمة في تطور المجتمع وتنميته، واعدًا بالسعي الدؤوب من أجل الحصول على المزيد من البرامج النوعية في التخصصات كافة.

وشكر أ. د. الفرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلةً بمعالي الوزير أ. د. محمود أبو مويس وطاقم الوزارة على الجهود التي يبذلونها لرفعة التعليم العالي في فلسطين، مُتمنيًا أن تُشكل التخصصات الجديدة إضافةً نوعية للخريجين ولسوق العمل الفلسطيني.