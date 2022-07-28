رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي ٢٠٢٢ رقم الجلوس والاسماء في فلسطين قطاع غزة والضفة ، يستعد المواطنون في قطاع غزة والضفة المحتلة لنتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 ، وخاصة ان النتائج يوم السبت القادم المواقع 30 يوليو 2022 ، حيث سيتم الاعلان عن النتائج عبر بيان صحفي مشترك بين غزة والضفة المحتلة والقدس المحتلة ، سيتم خلاله الاعلان عن نسب النجاح وأسماء الاوائل على مستوى فلسطين دون مؤتمر صحفي كمان كان قبل عدة سنوات ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي ٢٠٢٢ رقم الجلوس والاسماء في فلسطين قطاع غزة والضف

وزارة التربية والتعليم نشرت رابط الاستعلام عن النتائج في الوطن وقطاع غزة

الموقع الخاص بمحافظات الوطن

http://www.psge.ps

الموقع الخاص بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)

http://tawjihi.mohe.ps/

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي ٢٠٢٢ رقم الجلوس والاسماء في فلسطين قطاع غزة والضفة

مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم د. محمد عواد قال ان نتائج الثانوية العامة ستكون يوم السبت القادم من خلال بيان صحفي يبين نسبة النجاح العامة وأسماء العشرة الأوائل وسيبث بشكل مباشر.





وبين إنه يجري حالياً إتمام عمليات الإدخال ويليها معالجة البيانات وتجميعها وتدقيقها وصولاً إلى إخراج وإعلان النتائج يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحاً.

وبين أن هناك رسائل مجانية من خلال شبكات الاتصالات ومن خلال موقع الوزارة لكافة المشتركين ، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الإكمال سيكون في 8 من أغسطس القادم لمن يرسب في أربعة مباحث.

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي ٢٠٢٢ رقم الجلوس والاسماء في فلسطين قطاع غزة والضفة

وأوضح إن نسب معدلات النجاح في الثانوية العامة لعام 2022، إيجابية وتنسجم مع نتائج الأعوام السابقة، موضحاً خلال تصريحات له اليوم: "النتائج في مرحلة المعالجة والتدقيق النهائي وستكون واضحة عند إعلان نتائج الثانوية العامة باليوم المُعلن عنه".

آلية إعلان النتائج، أوضح أنها ستنشر أولاً عبر رسائل نصية خلال شبكتي جوال وأوريدو، بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الذي سيمكن الطالب من الحصول على كشف العلامات الالكتروني عبر رقم الجلوس الخاص به. ولفت إلى أن في اليوم التالي سيستطيع الطالب الحصول على كشف علامات ورقي وتصويره وتصديقه في حال إذا كان الطالب لا يرغب في تحسين المعدل في الدورة الثانية. مشيراً إلى أن هناك فرصة ثانية لمن لم يحالفه الحظ وبإمكانه تحسين المعدل في شهر آب المقبل.