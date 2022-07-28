دعا لأداء صلاة الجمعة قبالة مقر الصليب الأحمر بغزة

القيادي الحرازين: شعبنا كله يلتف حول قضية الأسرى ومجاهدونا مستعدون لحمايتهم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:21 ص
28 يوليو 2022
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دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 28/7/2022 للحشد والمشاركة بصلاة الجمعة المقبلة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، دعماً للأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم خليل عواودة ورائد ريان.

وقال القيادي بالحركة محمد الحرازين،: "ندعو للحشد في صلاة الجمعة المقبل، قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعماً لأسرانا المضربين، الذين نسيهم ضمير العالم المتبلد، لكنهم بقوا دماً يتدفق في عروق الوطن كل الوطن".

وأضاف "أسرانا تحتضنهم أفئدتنا، وتهتف باسمهم حناجرنا، وتستعد سواعد مجاهدينا لتحريرهم والدفاع عنهم، وحمايتهم".

وشدد الحرازين على أن شعبنا كله يلتف حول قضية الأسرى، وخاصةً المضربين منهم، ولن يتركهم وحدهم في المواجهة التي يخوضونها انتصاراً لكرامتهم، وسعياً لنيل حريتهم.

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