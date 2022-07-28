الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحرر علاء عوني قبالة (36 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، عقب اقتحام منزله في بلدة اليامون قضاء جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة المحرر قبالة، وقامت بعمليات التفتيش والعبث بالمحتويات قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمعتقل قبالة، أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، كما تعرض للاعتقال والاستدعاء عند أجهزة السلطة، وكان اَخرها في 19-7-2022م، وهو متزوج ولديه طفلان، ويعمل معلماً للغة الانجليزية.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.