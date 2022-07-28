"خليفة" ملعب "إسرائيلي" بتمويل إماراتي على رفات شهداء فلسطينيين في كفر قاسم



كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن اتفاق بين شركة حكومية إماراتية ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، لإقامة ملعب جديد لكرة القدم في مدينة كفر قاسم التي شهدت مجزرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا العام 1956.

ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الإمارات ستموّل بالكامل بناء الملعب الذي يحمل اسم "خليفة" ويتسع لـ8 آلاف مقعد، ومن المتوقع الشروع في تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة.

وحصل فريج على الضوء الأخضر لإقامة الملعب من المسؤولين الإماراتيين، ما قاد إلى تجهيز خطط تنفيذه.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع صفقة يحاول الوزير فريج إبرامها بين رجل أعمال إماراتي مقرب من الحكومة الإماراتية، ونادي "هبوعيل" الإسرائيلي لشرائه بالكامل.

وقال فريج لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن الموضوع الاقتصادي لا يمثل مشكلة أمام رجل الأعمال الإماراتي، نحتاج هنا إلى استثمار كبير، لكن توجد هنا مشكلة سياسية يجب أن نعرف كيف نحلّها".

ومنطقة كفر قاسم لها وقع خاص في ذاكرة الفلسطينيين، تتمثل بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات "حرس الحدود" الإسرائيلية العام 1956، وأسفرت عن استشهاد 51 شخصا من أهالي البلدة بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

ولقي خبر تمويل الإمارات بالكامل لإقامة ملعب على أنقاض القرية الفلسطينية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.