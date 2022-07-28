مصر ألغت صفقات شراء للقمح الأوكراني

ألغت مصر عقودا لشراء 240 ألف طن من القمح الأوكراني، كان قد حجزها مشتري الحبوب الحكومي لتسليم فبراير ومارس، لكن لم يتم تحميلها بسبب الحرب، وذلك وفق مصدرين لوكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن "مصدرين مطلعين" أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعفت الشركتين التجاريتين الموردتين للشحنات الأربع التي لم يتم تحميلها، وهما "نيبولون" و"إنركو" من التزاماتهما التعاقدية رغم عدم وجود شرط القوة القاهرة في عقود الهيئة.

وكانت "رويترز" قد أشارت في مايو إلى أن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتها مصر تقطعت بها السبل في أوكرانيا، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخريات لم يتم تحميلها بعد.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي في حديث صحفي الأربعاء، أن بلاده تسلمت كل شحنات القمح التي تم التعاقد عليها مع أوكرانيا قبل الأزمة الأخيرة، كاشفا عن وجود شحنة واحدة بكمية 63 ألف طن من القمح الأوكراني ينتظر تحركها من الموانئ.

وذكر أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية الأربعاء، أنه تم وصول 200 ألف طن قمح أوكراني إلى مصر منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وحتى الآن، مؤكدا أن مصر تعتمد على تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة الأزمات العالمية.