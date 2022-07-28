سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 28/7/2022- سعر الذهب عيار 21-

يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 28/7/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية فتأثر بصعود سعر المعدن الأصفر عالمياً في ظل زيادة الطلب على الذهب في البورصة العالمية، حيث جاء سعر غرام الذهب اليوم مرتفعاً، حيث بلغت عالمياً سعر أونصة الذهب اليوم 1736 دولار بارتفاع 2 $، ، مع استمرار ثبات حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

أسعار جرام الذهب اليوم 2022/07/28

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 209.30 55.81

سعر جرام الذهب عيار 22 191.86 51.16

سعر جرام الذهب عيار 21 183.14 48.84

سعر جرام الذهب عيار 18 156.98 41.86

سعر جرام الذهب عيار 14 122.09 32.56

سعر أونصة الذهب بيع 6,510.00 1,736.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,513.75 1,737.00

أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/07/28

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 230.23 61.40

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 549.42 146.51

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,088.37 290.23

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,758.14 468.84

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,841.86 491.16

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,009.30 535.81

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,151.62 573.77

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,273.94 1,139.72

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,357.49 1,695.33

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,329.87 887.96

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,627.18 1,767.25

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,611.61 2,829.76

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 21,181.35 5,648.36

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,509.61 669.23

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 210,766.99 56,204.53

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 105,571.87 28,152.50

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-07-28 209.30 191.86 183.14 156.98

2022-07-27 207.01 189.76 181.13 155.26

2022-07-26 207.37 190.09 181.45 155.53

2022-07-25 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-24 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-23 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-22 207.25 189.98 181.35 155.44

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/07/28

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 186.86 224.48

عيار 21 178.14 216.10

عيار 18 151.98 210.35

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية