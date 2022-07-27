سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 27 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في لبنان، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في لبنان، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27 يوليو 2022.

سعر عيار الذهب 24 في السعودية اليوم الخميس

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى مستوى 208.02 ريال (55.37 دولار) مقابل 208.54 ريال (55.50 دولار).

سعر عيار الذهب 21 في السعودية اليوم الخميس

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 182.02 ريال (48.45 دولار) مقابل 182.48 ريال (48.56 دولار)، أمس.

سعر عيار الذهب 18 في السعودية اليوم الخميس

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 156.02 ريال (41.53 دولار) مقابل 156.41 ريال (41.62 دولار)، أمس.

سعر عيار الذهب 24 في السعودية اليوم الخميس

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 121.35 ريال (32.30 دولار) مقابل 121.65 ريال (32.37 دولار)، أمس.

سعر عيار الذهب 12 في السعودية اليوم الخميس

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 12 مسجلا 104.01 ريال (27.68 دولار) مقابل 104.27 ريال (27.75 دولار).

سعر الأوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى نحو 6469 ريالا (1722 دولارا) مقابل 6486 ريالا (1726 دولارا)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1456 ريالا (387.60 دولار) مقابل 1460 ريالا (388.50 دولار)، أمس.