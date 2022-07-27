سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، البيانات الكاملة عن أسعار الدولار في لبنان، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية تزامنًا مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن أسعار الدولار الأمريكي في لبنان، والذي يتفاوت بشكل يومي في التعاملات اليومية، إلى جانب اهتمام التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة بالبحث عن سعر الدولار في لبنان، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 يوليو 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 يوليو 2022

ووفق البيانات الرسمية فقد بلغ الدولار اليوم الخميس مقابل الليرة اللبنانية 1,518.00. حسب بيانات "جوجل"

وأمس الأربعاء، ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة في السوق السوداء بين 29900 و29950 ليرة للدولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 يوليو 2022



وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس مسجلا ما بين 29700 و29750 ليرة للدولار الواحد.