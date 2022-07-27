كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 28 يوليو 2022.. ما سعر الدولار اليوم في سوريا، كما المتوقع يواصل الدولار الأمريكي فرض سيطرته على الليرة السورية، إذ يواصل الارتفاع مقابل العملة الوطنية السورية، نتيجة الأحداث المؤسفة المستمرة التي تشهدها الساحة السورية منذ أكثر من عشر سنوات على التوالي، والتي أدت إلى انهيار اقتصادها الوطني، وبالتالي نزول عملتها الوطنية الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وغيرها من العملات القوية عالميا في التداول التجاري بين الدول.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم الخميس 28 يوليو 2022

ويبحث الناس في سوريا ويكثر السؤال بينهم عن، كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 28 يوليو 2022.. ما سعر الدولار اليوم في سوريا، لأن السؤال عن أسعار العملات في هذا البلد الشامي الذي يشهد أحداثا مأساوية من نحو عقد من الزمن أمر ضرورة للملايين من الناس، لأصحاب شركات الصرافة والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأمريكية، وغيرهم الكثير من الفئات التي تهتم بهذا الأمر، وهو ما دفع فريق العمل بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لإرفاق لكم الإجابة عن، 100 دولار كم ليرة سورية اليوم الخميس 28 يوليو 2022، ليستفيد من الإجابة كل شخص يسأل ذلك السؤال ويبحث عن إجابته.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 28 يوليو 2022 https://t.co/echw92vBKo — الاسطورة (@ostoratv) July 27, 2022

سعر الدولار اليوم الخميس 28 يوليو في سوريا

ويهتم الملايين من الأشخاص منهم التجار والمستورين والموردين، في الاطلاع على، سعر الدولار اليوم الخميس 28 يوليو في سوريا، لأنهم ملف مهم بالنسبة لهم، وبعد أن بحثنا عبر المواقع المختصة لاحظنا أنه زاد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4130 ليرة للشراء، و4170 ليرة للبيع، مقابل 4100 ليرة للشراء، و4140 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس الأربعاء 27 يوليو 2022، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

انهيار اقتصادي

في سوريا المحتلة من النصيريين

الليرة تقترب من ال 5000ل. مقابل الدولار الواحد — عقيدطيارركن عبدالله الحمدان (@yamenhm11) July 24, 2022

ما سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الخميس 28 يوليو 2022

كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 28 يوليو 2022.. ما سعر الدولار اليوم في سوريا، ويزيد البحث باستمرار، وكل ساعة تقريبا عن أسعار العملات في سوريا، لاسيما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وكذلك الإسترليني، لذلك ننشر لكم الإجابة حول سؤال، ما سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الخميس 28 يوليو 2022، حيث صعد سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح اليوم الخميس، مسجلا 4187 ليرة للشراء، و4233 ليرة للبيع، مقابل 4182 ليرة للشراء، و4228 ليرة للبيع، أمس الأربعاء، فيما قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4969 ليرة للشراء، و5027 ليرة للبيع، مقابل 4926 ليرة للشراء، و4984 ليرة للبيع، أمس الأربعاء 27 يوليو 2022.