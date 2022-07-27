سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، البيانات الكاملة عن أسعار الدولار في سوريا، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية تزامنًا مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن أسعار الدولار الأمريكي في سوريا، والذي ارتفع في تعاملات اليوم لا سميا من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 يوليو 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 يوليو 2022

وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 4130 ليرة للشراء، و4170 ليرة للبيع، مقابل 4100 ليرة للشراء، و4140 ليرة للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

كما زاد سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح اليوم، مسجلا 4187 ليرة للشراء، و4233 ليرة للبيع، مقابل 4182 ليرة للشراء، و4228 ليرة للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في سوريا

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4969 ليرة للشراء، و5027 ليرة للبيع، مقابل 4926 ليرة للشراء، و4984 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 70 ليرة للشراء، و1110 ليرات للبيع، مقابل 1090 ليرة للشراء، و1103 ليرات للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس في سوريا

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1122 ليرات للشراء، و1135 ليرة للبيع، مقابل 1113 ليرة للشراء، و1127 ليرة للبيع.

سعر الدنيار الكويتي اليوم الخميس في سوريا

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية إلى نحو 13433 ليرة للشراء، و13589 ليرة للبيع، مقابل 13344 ليرة للشراء، و13500 ليرة للبيع، أمس.