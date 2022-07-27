سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 يوليو 2022- سعر الدولار اليوم في مصر، يبحث المواطنون المصريون عن سعر صرف الدولار الأمريكي وهو الأكثر تداولا من العملات الأجنبية داخل الأراضي المصرية، مقابل الجنيه المصري، الذي يشهد انهيارا واضحا منذ سنوات عدة، إذ إن سعر الجنيه المصري منخفض بشكل كبير فكل 100 دولار تفوق الـ 1700 جنيه مصري، وهو ما يؤكد انهيار العملة المصرية بشكل ملحوظ مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 يوليو في السوق السوداء

ويبحث المصريون عن، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 يوليو 2022- سعر الدولار اليوم في مصر، لأنهم يهتمون بالاطلاع على سعر عملتهم الوطنية الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، وذلك لأن الاقتصاد المصري يعاني بشكل كبير، منذ فترة ليست بالبسيطة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تعويم سعر الجنيه المصري، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 يوليو في السوق السوداء، وذلك بعد أن لاحظنا أن معظم الناس تبحث عن هذه الأسعار.

هل الجنيه المصري لو شد حيله ورفع قدام الدولار..

الحاجات في مصر هترخص؟ — Uonis Zaki (@ZakiUonis) July 27, 2022

بكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 يوليو

ويتساءل المواطنون المصريون عن، بكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 يوليو، إذ يُعاني الاقتصاد المصري من أوضاع سيئة، وهو ما أعلنته السلطات في الجمهورية منذ أيام مضت، لهذا تجد عملتهم الوطنية "الجنيه المصري" ينخفض أمام العملات الأجنبية أبرزها الشيكل "الإسرائيلي"، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، على الرغم أن مصر لا تتعامل بالعملة "الإسرائيلية"، لكن معظم المعاملات التجارية تتم بالدولار واليورو، لاسيما عمليات التصدير والاستيراد من المنتج المحلي في المنطقة إلى البلاد الخارجية.

قالوها صريحة لاول مرة

عايزين يعرفوا فاضل اد اية من مدخرات المصريين اللى تحت البلاطة

عشان ينسفوها.

وبناء على توجة الحكومه هذا انتظروا ارتفاع كبير فى سعر الدولار فى الايام القادمه

خراااااااااب مستعجل#مصر_مليانه_غضب — مصرى حر (@12zMohamed) July 27, 2022

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 يوليو في البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك التجاري

ويزيد كل صباح ومساء البحث عن، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 يوليو في البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك التجاري، كما يبحث المواطن في مصر، عن، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 يوليو 2022- سعر الدولار اليوم في مصر، إذ سجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس الأربعاء، وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي عند مستوى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر، كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، عند مستوى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس الأربعاء 27 يوليو 2022.