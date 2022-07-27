إصابتان جراء انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية غرب غزة

أفادت الشرطة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى لإصابة شابّين يبلغان من العمر (17 و19) عاماً بجروح خطيرة نقلا على إثرها لمستشفى الشفاء وأدخلا العناية المكثفة، كما تم احتراق عدد من مرافق المنزل جراء الانفجار.

وأوضح الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي، أن قوة من الشرطة وصلت للمنزل وقامت بمعاينة المكان ومصادرة مخلفات الانفجار، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وجددت الشرطة، تحذيرها للمواطنين من تصنيع أو تداول المفرقعات؛ لخطورتها على حياتهم، حيث يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.