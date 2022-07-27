إصابتان خطيرتان بانفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات غرب غزة

أصيب شابان بجروح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، إثر وقوع انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، إن الانفجار أدى لإصابة شابّين يبلغان من العمر (17 و19) عاماً، بجروح خطيرة نقلا على إثرها لمستشفى الشفاء وأدخلا العناية المكثفة، كما تم احتراق عدد من مرافق المنزل جراء الانفجار.

وأضاف: "وقد وصلت قوة من الشرطة للمنزل وقامت بمعاينة المكان ومصادرة مخلفات الانفجار، فيما تم فتح تحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الحادث".

وختم التصريح بالقول: تجدد الشرطة تحذيرها للمواطنين من تصنيع أو تداول المفرقعات؛ لخطورتها على حياتهم، حيث يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين".