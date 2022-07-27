نقابة الموظفين تصدر تنويهاً مهماً بشأن ما يقال حول خفض نسبة الرواتب

قالت نقابة الموظفين في القطاع العام، مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022: إنها تتابع مع رئاسة متابعة العمل الحكومي كل ما يقال حول خفض نسبة الدفعة الشهرية.

وأضافت النقابة في تنويه صدر عنها: "أكد الإخوة في متابعة العمل الحكومي أنه ليس هناك قرار حتى اللحظة بهذا الخصوص وإقرارهم بوجود أزمة مالية حقيقية".

وتابع التنويه: "نقلت النقابة لقيادة متابعة العمل الحكومي قلق الإخوة الموظفين الذين بالكاد تسد دفعة ال 60% جزءا من التزاماتهم المعيشية الضرورية لديهم خاصة أن موسم المدارس على الأبواب، وارتبط كثير منهم بالتزامات ومعاملات مالية تقتضي التعامل بحكمة وعدم المساس بالدفعة المالية".

وختمت النقابة التنويه بالقول: "تسعى النقابة للقاء قريب مع قيادة متابعة العمل الحكومي لنقل هموم الموظفين والتعبير عن مطالبهم العادلة".

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الحكومة وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 60%، وهو ما سيضطرها للانتظار حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد النسبة التي تصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن.

ويبلغ عدد الموظفين المحسوبين على الحكومة في غزة نحو 50 ألف موظف يعملون في الشقين المدني والعسكري، ويقدمون خدمات لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع الذي لا تزيد مساحته على 365 كيلو متراً مربعاً.