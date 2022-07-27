حماس تُعقب على ادعاءات الاحتلال بوجود أسلحة لها بمناطق سكنية في قطاع غزة

علق المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، على ادعاءات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشأن وجود أسلحة بمناطق سكنية في قطاع غزة

وقال قاسم في تصريح صحفي: "جيش الاحتلال نشر أكاذيب وافتراءات حول وجود أسلحة بمناطق مدنية في قطاع غزة"، مؤكدا أن الاحتلال هو أكثر جيوش العالم انشاءً للقواعد عسكرية في المدن السكنية.

وأضاف: "الأكاذيب التي نشرها الاحتلال هي تعبير عن أزمته الحقيقية أمام مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الدولية، وبعض المشاهد هي لأماكن ارتكب العدو فيها مجازر ضد المدنيين، ومرفوعة أمام جهات قانونية دولية لملاحقة مجرمي الحرب".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، "أفيخاري أدرعي"، قد ادعى بوجود مواقع ومنشآت عسكرية تابعة لحماس في عمق الأماكن السكنية داخل قطاع غزة.