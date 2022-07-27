طالع أبرز قرارات العمل الحكومي في غزة اليوم

ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي الوضع المالي، في ظل العجز التراكمي الذي تعاني منه وزارة المالية حاليا جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي، وأكدت اللجنة أنها تسعى جاهدة للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة الطارئة على الموظفين والمواطنين، وتعمل بشكل جدي لتجاوزها بشكل سريع.

واطلعت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، على استعدادات المؤسسات الحكومية لإعلان نتائج الثانوية العامة السبت القادم، مشيدة بأداء وزارة التربية والتعليم في إتمام كافة الترتيبات اللازمة، متمنية النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالتزامن مع إعلان النتائج، مشددة على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفة.

وناقشت اللجنة عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي: