بعد 6 أيام ..مخابرات السلطة تفرج عن المعتقل محمد خالد من البيرة

أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية عن المعتقل السياسي المحرر محمد فاروق (33 عاماً) من مدينة البيرة، بعد اعتقال دام ٦ أيام.

وكان عناصر من مخابرات السلطة قد اعتقلت الجريح محمد خالد، عقب خطفه من سيارته في منطقة بيتونيا يوم الخميس الموافق 2022/7/21م، ومن ثم قامت بمداهمة منزله ومصادرة مقتنيات شخصية دون سند قانوني.

والمعتقل محمد خالد هو أسير محرر كان قد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات، وأصيب أكثر من مرة برصاص جنود الاحتلال كان آخرها إبان معركة "سيف القدس" العام الماضي، وهو شقيق الشهيد عمرو الذي ارتقى في يناير 2001م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاستدعات والاعتقالات بحق نشطاء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو التوقف عن هذه الجريمة السياسية.