جماهير أتلتيكو مدريد: "رونالدو" لا نريده حتى لو سيجلب لنا الألقاب

أصدرت روابط جماهير نادي أتلتيكو مدريد، بيانًا رسميًا شديد اللهجة بشأن الأنباء التي تتحدث عن اقتراب جناح مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، من الانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وازدادت الشائعات في الأيام الماضية بأن رونالدو معروض على نادي أتلتيكو مدريد ولكن هناك اعتراض من جانب الجماهير ووضحت الأسباب في بيانها.

بيان جماهير أتلتيكو مدريد ضد صفقة رونالدو

"نظرًا لاحتمال أن يكون توقيع كريستيانو رونالدو، أمرًا أكثر من مجرد شائعة بدون أي أساس، فإننا نعرب عن رفضنا المطلق لتلك الصفقة في نادينا".

"كما ذكرنا علنًا في 19 يوليو، من خلال موقعنا الإلكتروني".

"يمثل اللاعب المذكور نقيضًا للقيم التي تشكل السمات المميزة لنادي أتلتيكو مدريد، مثل الجهد والتواضع والبساطة وهذا شعار جميع اللاعبين الذين يريدون الدفاع عن قيمنا".

"حتى في حالة احتمال حصولنا على لقب مع لاعب مثل كريستيانو رونالدو، فإننا لا نقبل توقيعه، الشعور بالانتماء ليس شيئًا في المتناول مع هذه الصفقة".

"لم يكن لدينا تقدير متبادل على مدار سنوات، لذلك فنحن نطلب من إدارة أتلتيكو مدريد عدم التعاقد المحتمل مع رونالدو، إذا تمت دراسة الصفقة في أي وقت".