أوقفت 4 مخالفين

"المباحث العامة" تضبط 1345 قطعة مفرقعات بغزة والشمال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:28 م
27 يوليو 2022
المباحث العامة تضبط 1345 قطعة مفرقعات بغزة والشمال
اعلان اسفل صورة الخبر

ضبطت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في محافظتي غزة والشمال، اليوم الأربعاء، 10 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المفرقعات، و1345 قطعة مفرقعات مُعدّة للاستخدام.

وبيّنت المباحث العامة في تصريح صحفي، أنها أوقفت أربعة مواطنين لقيامهم بتصنيع المفرقعات النارية وحيازة المواد الخام، وترويج المفرقعات النارية داخل المحال التجارية، مما يهدد حياة المواطنين ويعرضهم للخطر.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت ملفات القضايا والمضبوطات إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون.

متعلقات