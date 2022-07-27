تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، يستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة، والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلى ومصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، فضلاً عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة وكذلك تشكيل مصر المقاصة المتوقع أمام الأهلي مساء اليوم.

بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم

ووفي مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، تعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة

وفي اطار مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS مباراة الاهلى ومصر المقاصة اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويدخل فريق الاهلي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الحالي 2022، وفي محاولة جديدة للمدرب ريكاردو سواريش لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الأهلي ومواصلة تحقيق معه الانتصارات، خاصة بعد هزيمة الفريق من الزمالك في نهائي كأس مصر، لذلك قررنا في مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم يلا شوت

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع قبل مواجهة مصر المقاصة بالدوري الممتاز #أخبار_ONTime pic.twitter.com/q3fNkfM9jz — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 27, 2022

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

ويعتبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية وقناة ONTIME SPORTS 3 تهتم بجميع أنواع الرياضة، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط مثل معظم القنوات الرياضية الأخرى، ولهذا السبب نالت على إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، كما وتعد قناة اون تايم سبورت 3، واحدة من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الآن، وهي مصممة لتضم مجموعة من البرامج المتميزة التي تغطي باحتراف أهم الموضوعات والأخبار الرياضية من قبل مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي، رامي ربيعة، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

📋| قائمة فريقنا لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅✌️✊#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/gP9QQAzJEi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 26, 2022

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

وضمن مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، يمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

ويمكن من خلال الرابط التالي ضبط تردد قناة اون تايم سبورت هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي مصر للمقاصة في ستاد المقاولون العرب في الجولة 27 من الدوري المصري 2021-2022.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على الجونة بهدفين دون رد، وذلك بعد أيام من خسارة كأس مصر 2021 لحساب الزمالك والخسارة من بيراميدز في الدوري.

ورفع الأحمر رصيده بعد الفوز إلى 51 نقطة، واستمر الفارق بينه وبين نادي بيراميدز 4 نقاط بعد فوز الأخير على الإسماعيلي.

أما نادي مصر للمقاصة فقد تعادل مع طلائع الجيش في الجولة السابقة سلبيًا بدون أهداف، وبقي في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة واقترب أكثر من الهبوط.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم

ويواجه المارد الأحمر نظيره مصر المقاصة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ميدان ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتذاع أحداث مباراة الفريقين المارد الأحمر ومصر المقاصة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الحاصلة على ملكية بث مباريات كأس مصر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم

وزى النهاردة.. الأهلى بطلا للسوبر للموسم الرابع على التوالى بثنائية فى القمة، حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره الزمالك بهدفين دون رد ليتوج بطلا للسوبر المحلى للمرة الرابعة على التوالي في مثل هذا اليوم 27 يوليو 2008.

سجل ثنائية الاهلى أحمد حسن "الصقر" والمعتز بالله إينو، جاء تشكيل الأهلى البطل مكونا من: أمير عبدالحميد، أحمد صديق (أسامة حسنى ق73)، وائل جمعة، شادى محمد، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (المعتز بالله إينو ق 87)، أحمد حسن كامل، محمد بركات، الأنجولى أمادو فلافيو (حسن مصطفى ق 84).

الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر

بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من: عبدالواحد السيد، محمد إبراهيم، عمرو الصفتي، هانى سعيد، التونسى وسام العابدي، البرازيلى ريكاردو (محمد عبدالله ق 72)، أيمن عبدالعزيز، أحمد عبدالرؤوف (شريف أشرف ق 59)، أحمد مجدي، علاء كمال (أحمد جعفر ق 82)، الغانى جونيور أجوجو.

أدار المباراة باستاد القاهرة الحكم النمساوى ستوشليك فريتز، الذى أشهر البطاقة الحمراء للتونسى وسام العابدي.

تردد قناة أون تايم سبورتس ON TIME SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة اليوم الأربعاء

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات