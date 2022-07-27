العاهل الأردني يلتقي برئيس وزراء الاحتلال في عمان

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، في قصر الحسينية بعمان.

وأكد الملك عبد الله على ضرورة "إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها".

وأشار إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.