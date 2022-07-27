"معروف" ينفي تقديم الدعليس استقالته من رئاسة العمل الحكومي بغزة

فند سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، كافة الأخبار التي تتحدث عن تقديم الأستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي استقالته.

وقال معروف في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تقديم الأستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي لاستقالته"، داعياً نشطاء التواصل الاجتماعي لعدم التعامل وترويج أي خبر يخص المؤسسة الحكومية، إلا عبر ما تنشره المنصات والمواقع الرسمية المعروفة للجميع.

ولفت إلى أن جهات الاختصاص الأمنية تتابع مصدر الإشاعة وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول، بمجرد تحديده.