داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس الموافق 28 يوليو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (120) من كشف (2022/28) هنــــــــــــا ، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/28) هنــــــــــــــا .

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الداخلية، من الداخلية بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.