موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444- أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد

مع اقتراب نهاية السنة الهجرية، يتصدر أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد ،1444

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 في الدول العربية والإسلامية قائمة الأكثر بحثاً من قبل المواطنين عبر محرك جوجل العالمي بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة 1443، حيث ينتظر المواطنون موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 ، على أحر من الجمر حيث ينظم فيه الكثير من الفعاليات والأنشطة الدينية والترفيهية والاجتماعية، للاستفادة من تجربة الهجرة النبوية المشرفة، فيتعلم الناس أسبابها والاستفادة منها، وطريقة الاحتفال بها، كما يبحثون عن أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1444.

أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1444

تتعدّد التّهاني التي تُقال بمناسبة العام الهجري الجديد، ومع تلك النفحات الإيمانيّة يحرص المُسلم على تحرّي الخير الجزيل مع تلك الأيَّام الفاضلة من الأشهر الحُرم، وأجمل تهنئة في السنة الهجرية الجديدة، جاءت وفق الآتي:

كلّ عام وأنتم صُحبة الخير الطّيبة التي نحمد الله على قربها، ومع نفحات العام الهجري الجديدة نُبارك لكم تلك المناسبة الطّيبة، ونسأل الله أن يتولّاكم بها في عين رعايته التي لا تنام، دُمتم في خير الله.

أنتم الأحبّة الذين طابت الدّنيا بقربهم، وأنتم القلوب التي نحرص على ودّها مهما بلغ الألم منّا مبلغه، ومع مناسبة العام الهجري، نُبارك لكم تلك المناسبة الطّيبة، ونسأل الله أن يرزقكم من خيراته التي لا تزول.

في مناسبة العام الهجري الجديدة، نُبارك لكم، ونتمنّى عليكم من الله التّوفيق إلى الخير، والنّجاة من الشّر والشُّرور والآثام، وأسأل الله العظيم الجبّار، أن يكتب لكم السّعادة في العام القادم، والفوز بكلّ ما هو خير.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444

ويحل موعد رأس السنة الهجرية 1444 ليلة الجمعة 29 يوليو، فيما تحل غرة شهر محرم يوم السبت 30 يوليو 2022، وفقًا للحسابات الفلكية التى يُجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

ومن المتوقع أن يُولد هلال شهر محرم 1444، معلنًا موعد بداية العام الهجري الجديد، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

ويحل موعد إجازة تمنح الحكومية اليوم الأول من شهر محرم إجازة رسمية كل عام مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة والعاملين في القطاعين العام والخاص.

ويوافق يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022 أول أيام السنة الهجرية الجديدة وأول أيام شهر محرم، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1444 والإجازات الرسمية فى 2022

ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

أفضل الأدعية الصباحية ليوم 21 من ذى الحجة 1443

رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1444

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها

أهديك الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم عام 1444 وأيامه.

كل عام والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي سكناك.

كل عام وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولإخوانك نافع ولدينا رافع وللجنة طامع.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس، يا اللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد ناس.

تهنئة من الوريد إلى الوريد، وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 1444.

لأحلى قمر عطر وزهر، مع كرت يقول سنة سعيدة يا أحلى البشر.