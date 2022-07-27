شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية المصرية 2022-وهل يحق للمتزوجين الالتحاق

شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2022 ، منذ اللحظة الاولى لإعلان فريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية بدأت محركات البحث في الجمهورية المصرية ، للبحث عن اهم الشروط وخاصة ان الاكاديمية والكليات العسكرية المصرية حلم كل شاب مصر ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تنشر لكم ابرز الشروط للقبول في الكليات ن وخاصة ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2022 وهل يحق للمتزوجين؟

شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2022 وهل يحق للمتزوجين؟

الشروط ان يكون من مؤهلات دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية وعن ابرز الشروط وكالة فلسطين اليوم تقدم ابرز الشروط في كافة الكليات .

أولاً الكلية الحربية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا ( العلمــى والأدبى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 70% فأكثر - القسم الأدبى 75% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالوريوس الإقتصاد والعلــــوم السياسية ) .

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى )، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس ( العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .

ثالثاً الكلية الجوية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا ( العلمـى والأدبـى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60 % فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريــج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجــة ( بكالوريـوس الطيـران والعلوم العسكرية الجويــة وشـارة الطيـران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال) ، ويمنـح الخريج تخصص نظم معلومات الطيران درجة ( بكالوريوس وشارة العلوم العسكريــة الجويـة - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

رابعاً كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 71% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة [ بكالوريوس علوم الدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة تخصص ( الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات) ] بنظام الساعات المعتمدة .

خامساً الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 76% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة(بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية ، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة ( الماجستير / الدكتوراه ) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 90% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ( ميلادية ) - 2 سنة إمتياز ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2022 وهل يحق للمتزوجين؟

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات ( قرار وزارى رقم 42 / 2022 ) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام ( الميكانيكية / الكهربية ) على أن يقدم الطالب ما يفيد بذلك ، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية، وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة /الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة استيفاء شرط السن وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات ) ، و(22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط ، و(22) سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 65% فأكثـر ، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

هل يحق للمتزوجين الالتحاق بكلية الشرطة المصرية

لا يحق للمتزوجين الالتحاق بكلية الشرطة وفقا للشروط التي وضعتها الأكاديمية، فيما يخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2022 وهل يحق للمتزوجين؟

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدءا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام ، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.