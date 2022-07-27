الشقاقي: الأسير خليل عواودة يواصل الاشتباك مع الاحتلال بأمعائه الخاوية

أكد محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أن الأسير المجاهد خليل عواودة يواصل الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني بأمعائه الخاوية؛ من أجل إبقاء جذوة الصراع مشتعلة مع العدو الصهيوني المجرم.

وقال الشقاقي خلال ندوة سياسية بعنوان "لا لسياسة الاعتقال الإداري"، نظمتها لجنة العلاقات للإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي: "إنّ الاحتلال يتعمد سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى، متجاهلًا كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على عدم شرعيته."

وأضاف: "لا بد من خطة استراتيجية فلسطينية موحدة لكشف الوجه الحقيقي والبشع للعدو، مشددًا على دعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال."

وبين الشقاقي، أن الاحتلال يمارس سياسة المماطلة والتعنت في الاستجابة لمطلب الأسيرين عواودة وريان بهدف إنهاكهما جسديًا، حيث تستخدم إدارات السجون عامل الزمن أداة لفرض أقسى درجات التنكيل على الأسير.

وطالب المشاركون بضرورة العمل على آليات جديدة لدعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين، داعيين المؤسسات الحقوقية والدولية أن تقوم بدورها في تفعيل بنود الاتفاقيات الدولية.

ودعوا إلى إصدار بيانات دورية على الصعيد المحلي، وحث الجميع على استثمار كافة وسائل التواصل الحديثة لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين.