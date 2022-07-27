رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، وسط ترقب كبير من المواطنين والاهالي والطلاب يستعد الأزهر الشريف للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022، حيث سيجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم ، كما سينيب الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفي لاعلان نسب النجاح، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022

وسيجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم ، كما سينيب الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفي لاعلان نسب النجاح ، وسوف يتم إتاحة النتيجة على الرابط التالى فور اعتمادها.

https://service.azhar.eg/

اعمال الرصد انتهت والمراجعة وتم تحديد الاوائل وسيتم اعلان النتيجة خلال الساعات القادمة.

الرابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.