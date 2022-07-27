الإكمال لمن يرسب في أربعة مباحث

عواد : إعلان النتائج سيكون ببيان صحفي يتضمن النسبة العامة وأسماء العشرة الأوائل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:46 ص
27 يوليو 2022
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أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم د. محمد عواد اليوم الاربعاء 27/7/2022 ،


إن إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت القادم ستكون من خلال بيان صحفي يبين نسبة النجاح العامة وأسماء العشرة الأوائل وسيبث بشكل مباشر.

وقال خلال تصريحات لصوت القدس إنه يجري حالياً إتمام عمليات الإدخال ويليها معالجة البيانات وتجميعها وتدقيقها وصولاً إلى إخراج وإعلان النتائج يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحاً.

وبين أن هناك رسائل مجانية من خلال شبكات الاتصالات ومن خلال موقع الوزارة لكافة المشتركين ، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الإكمال سيكون في 8 من أغسطس القادم  لمن يرسب في أربعة مباحث.

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