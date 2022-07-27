الداخلية: رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يطلق النار وقرار هام بشأن المفرقعات

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم، اليوم الأربعاء 27/7/2022، أن وزارته اتفقت مع كافة الفصائل والأجنحة العسكرية على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يطلق النار خارج إطار القانون.

ومن المقرر، أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي يوم السبت المقبل، نتائج الثانوية العامة 2022، حيث شهد خلال السنوات الماضية إطلاق نار أدى في عدد من السنوات إلى مقتل أشخاص خلال الاحتفال بالنتائج.

وشدد البزم في تصريحات صحفية، على أن الوزارة تبذل جهود كبيرة في السنوات الأخيرة من أجل القضاء على ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون.

ولفت إلى أن هذا الجهد يتنوع ما بين الجهد الذي تقوم به الشرطة والأجهزة الأمنية من إجراءات قانونية بحق المخالفين، وجهد توعوي وإعلامي تقوم به الوزارة من أجل توعية المواطنين من خطورة هذه الظاهرة وما تخلفه من أضرار وكوارث على المجتمع.

وأوضح البزم، أنه عام 2020 و2021 كانت أعوام مميزة بخلوها تقريبا من مظاهر إطلاق النار احتفالا بالثانوية العامة، وهذا تقدم كبير ولا نريد العودة للوراء لذلك نكثف جهودنا التوعوية والإعلامية بالإضافة الى الإجراءات التي تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية.

وقال البزم:" عقدنا اجتماع مع كل منسقي الفصائل والأجنحة العسكرية للتأكيد على حرمة إطلاق النار خارج إطار القانون وعدم استخدام السلاح التابع للمقاومة في أي مظاهر احتفال أو شجارات عائلية، ووجدنا تعاون كبير من قبل الفصائل، واتفقنا على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يطلق النار خارج إطار القانون.".

وأهابت الداخلية، بكل مكونات شعبنا الوقوف سوياً للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، والحفاظ على الأمن المجتمعي والسكينة العامة، ونؤكد أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإطلاق الرصاص، بل استخدام المفرقعات أيضاً أمر مزعج ويُروع المواطنين، وهناك من تعرض لإصابات وبتر في الأصابع وأضرار وحروق من جراء استخدامها.

وأكد أن المفرقعات المصنعة محلياً خطيرة ولها أضرار بليغة والشرطة تلاحق كل من يقوم بتصنيعها وترويجها، وندعو المواطنين لعدم استخدامها حفاظاً على سلامتهم وعلى حالة الأمن والسكينة.