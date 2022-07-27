الشؤون المدنية: تسليم جثمان الشهيد رفيق غانم اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد رفيق رياض غانم من بلدة جبع، جنوب جنين، ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، سيتسلمون جثمانه ظهر اليوم على معبر سالم.

يذكر أن الشهيد غانم، ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة جبع في السادس من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وتحتجز سلطات الاحتلال منذ عام 2015 في ثلاجاتها 103 شهداء، منهم 10 أطفال، 8 أسرى و3 شهيدات. كما تحتجز جثامين 256 شهيدًا في ما يسمى "مقابر الأرقام".