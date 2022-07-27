وفد الجهاد يزور ذوي شهداء وأسرى في جنين

نظمت حركة الجهاد الإسلامي حملة زيارات لعدد من ذوي الشهداء والأسرى في مخيم جنين، الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا برصاص الاحتلال الغادر.

حيث زار الوفد الذي ضم عدداً من الشخصيات الاعتبارية والوجاهية وقادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي ذوي الشهيد المجاهد براء كمال اللحلوح (24 عاماً) ابن كتيبة جنين، الذي ارتقى برفقة الشهيدين ليث أبو سرور ويوسف صلاح إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في الحي الشرقي من مدينة جنين فجر الجمعة 17-6-2022م.

وزار الوفد عائلة الطوباسي التي قدمت نموذجاً مشرفاً من التضحية والعطاء، حيث قدمت على طريق فلسطين ابنيها الشهيدين أحمد الطوباسي الذي استشهد مع رفيق دربه الشهيد القائد نضال أبو سعدة في 31-1-2006م، والشهيد إسلام الطوباسي الذي ارتقى برصاص الاحتلال التي اغتالته بدم بارد في 17-9-2013م، وأشقائهم الأسرى القائد المجاهد سعيد الطوباسي الذي اعتقل في 1-11-2002م، ويقضي حكماً بالسجن (31 مؤبداً + 50 عاماً) لمسؤولية عن كبرى العمليات التي نفذتها سرايا القدس، والمناضل محمد الطوباسي الذي اعتقل في 24-5-2022م، عقب اقتحام محاصرة منزل العائلة في حي الهدف بمخيم جنين.

كما زار الوفد ذوي الشهيد المجاهد محمد ماهر مرعي (23 عاماً)، الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي مراح في مدينة جنين في 29-6-2022م.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تأتي وفاءً وتكريماً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى، والوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم، فيما شكرت العوائل الكريمة هذه الزيارة، معبرين عن استمرارهم على درب أبنائهم الشهداء والأسرى حتى تحرير أرضنا من دنس الغاصبين.