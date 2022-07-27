دراسة: إصابات الرأس في كرة القدم تسبب مرضا دماغيا مزمنا



أظهرت دراسة أجراها فريق من الخبراء الدوليين أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضات الاحتكاكية، مثل كرة القدم الأميركية والروغبي وكرة القدم، معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالاعتلال الدماغي المزمن.

وأفادت مؤسسة "كونكاشن ليغاسي فاوندايشن" أن دراسة أجراها خبراء من جامعات في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وبريطانيا، وجدت أدلة "قاطعة" على أن صدمات الرأس المتكررة تسببت في اعتلال دماغي مزمن.

وقال الباحثون إن الدراسات التي أجرتها وزارة الدفاع الأميركية، جامعة بوسطن، وزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية ومجموعة "مايو كلينيك" الطبية والبحثية غير الربحية، على عينات الأدمغة المحفوظة لديها، تظهر أن الرياضيين الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي كانوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالاعتلال الدماغي المزمن بنسبة 68 مرة.