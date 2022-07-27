صاروخ الصين الخارج عن السيطرة 2022 أين متوقع  أن يسقط-تفاصيل جديدة



صاروخ صيني الآن يفقد السيطرة أين ومتى يمكن ان يسقط ، من اللحظة الاولى للإعلان عن خروج صاروخ صيني عن السيطرة ، بدأت التكهنات من قبل العالم أجمع اين يمكن ان يسقط ذلك الصاروخ وخاصة ان لا معلومات حتى اللحظة بشان الصاروخ سوى انه قد خرج عن السيطرة ، صحيفة "إندبندنت" قالت إلى أن حطام الصاروخ يبلغ وزنه 21 طناً، وقام بإيصال وحدة محطة وينتيان الفضائية التي أُطلقت الأحد، وربطت بمحطة تيانج ونج الفضائية بأمان، الا ان التساؤلات تبقى أين يمكن اين يمكن ان يقع الصاروخ الصيني .

صاروخ صيني الآن يفقد السيطرة أين ومتى يمكن ان يسقط

صحيفة "إندبندنت" أشارت إلى أن حطام الصاروخ يبلغ وزنه 21 طناً، وقام بإيصال وحدة محطة وينتيان الفضائية التي أُطلقت الأحد، وربطت بمحطة تيانج ونج الفضائية بأمان.

وتم تتبع الصاروخ بواسطة جوناثان ماكدويل، من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، والذي لفت إلى أنه "في المعتاد، تقوم عمليات الإطلاق الأمريكية بعمل أفضل للتخلص من الحطام".





وأوضح ماكدويل عبر البريد الإلكتروني: "لسوء الحظ، لا يمكننا توقع متى أو أين.. لا ينبغي ترك مثل هذه المرحلة الصاروخية الكبيرة في المدار لإعادة الدخول دون ضوابط؛ الخطر على الجمهور ليس كبيراً، لكنه أكبر مما أشعر بالراحة تجاهه".

أين ومتى يمكن ان يسقط الصاروخ الصيني 2022

العالم أجمع ينتظر سقوط الصاروخ الفضائي الصيني على الأرض، حيث يُعد في حالة خارجة عن السيطرة، مع عدم قدرتهم على التنبؤ بمكان هبوطه.

الصين أطلقت الصاروخ Long March 5B يوم الأحد 24 يوليو الجاري، من موقع الإطلاق وينشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية، حاملاً مختبرًا جديدًا يعمل بالطاقة الشمسية، وحدة وينشن التجريبية، لينضم إلى محطة تي إن غونغ الفضائية الصينية.





ما أثار مخاوف خبراء من أن بعض حطامه المتخلف عن مرحلته الأولى، والذي يزن 21 طنًا قد لا يحترق في أثناء عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

وكالة الفضاء الامريكة في تعقيبها الاول ، قال ان مسار الصاروخ الصيني 'لونج مارش 5’ الذي اطلقته الصين يوم الاحد 24 يوليو، من المتوقع ان تسقط بقايا الصاروخ على الارض ومن الممكن ان تسبب الاجزاء الكبيرة ضررا اذا سقطت في مناطق مأهولة.

أين ومتى يمكن ان يسقط الصاروخ الصيني 2022

حمل الصاروخ وحدة جديدة الى محطة الفضاء الصينية، والتحمت الوحدة بنجاح بمحطة الفضاء. بعد مرحلة انفصال الصاروخ، تم فقدان السيطرة عليه ويتجه الان الى الغلاف الجوي.

تعد هذه المرة الثالثة التي تتهم فيها الصين بعدم القدرة على التعامل مع حطام الصواريخ بشكل صحيح بعد مرحلة الانفصال.

ماذا تعرف عن الصاروخ الصيني الذي فقد السيطرة

دخلت الصين سباق منافسة محتدمة مع الولايات المتحدة في كل المجالات ، ومن ضمن هذه المجالات المجال الفضائي ، ولتحجيم هذه القوة الكبيرة والتي تخطط لتكون أقوى دولة خلال 20 سنة المقبلة في كل المجالات .

الجيش الأمريكي ولا قيادة الفضاء لم يصدر عنها تنبيهات بشأن الحدث حتى الآن. واحتمالات سقوط حطام الصواريخ على الأشخاص أو الممتلكات منخفضة، لكن هذا لا يرجع إلى الإجراءات الوقائية أو الدفاعية بقدر ما يرجع إلى مقدار تغطية المحيطات لسطح الأرض.

يقول الباحثون إن هناك احتمالاً بنسبة 10 في المائة تقريباً أن تقع واحدة أو أكثر من الضحايا في السنوات العشر المقبلة. وهذه هي المرة الثالثة التي تترك فيها الصين صاروخاً يهبط دون سيطرة على الأرض.





صاروخ صيني يفقد السيطرة 2022 -تفاصيل جديدة

في مايو/ أيار من العام الماضي، أطلق صاروخ حمل جزءاً مركزياً من وحدة محطة فضائية، حول الأرض بسرعة كبيرة، لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد مكان هبوطه. وكان الحطام يدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة. ولو عاد الصاروخ إلى الغلاف الجوي فوق منطقة مأهولة بالسكان، لكانت النتيجة مماثلة لتحطم طائرة صغيرة منتشرة على مسافة 100 ميل.

الصين أنفقت مليارات الدولارات على رحلات الفضاء والاستكشاف في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء برنامج يعكس مكانتها كقوة عالمية صاعدة.