مع اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث الناس عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالأسماء ورقم الجلوس ورابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022- فهو أكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات البحث جوجل، هو نتائج الثانوية العامة، خاصةً بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، وهو الموعد المنتظر من كل العائلات الفلسطينية التي تنتظر الإعلان على أحر من الجمر، وهي النتيجة المهمة التي تحسم مصير مستقبل الطلاب الذين يبحثون عن بالأسماء ورقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في فلسطين-رابط وزارة التعليم الرسمي ورابط فحص أسماء الناجحين الثانوية العامة 2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022.

بالأسماء ورقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في فلسطين-رابط التعليم الرسمي

وزارة التربية والتعليم العالي، أوضحت الوزارة، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم السبت المقبل الموافق 30/7/2022، الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت الوزارة، أنها أنهت كافة الاستعدادات لإعلان النتائج متمنية النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة.

وأوضح محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الثانوية العامة، ستنشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال رقم الجلوس، وعبر رسائل نصية من شركتي "جوال ووطنية ".

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، الاثنين 4 يوليو 2022.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستعلن يوم السبت المقبل.

كما أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة سيكون يوم السبت القادم 30 يوليو في تمام الساعة 9:00 صباحاً.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رابط للاستعلام عن أسماء الناجحين الثانوية العامة 2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 من هنا

طريقة فحص أسماء الناجحين الثانوية العامة 2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الوزارة أو الدخول مباشرة لرابط نتائج الثانوية العامة psge.ps

حدد نتيجة الثانوية العامة (التوجيهي)

قم بإدخال رقم الجلوس الذي يتكون من 5 إلى 6 أرقام.

ثم انقر على أيقونة “عرض النتائج” لكي تظهر لك النتيجة.

طريقة معرفة نتائج الثانوية العامة 2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022

تقدم شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية لطلاب التوجيهي خدمة استلام النتيجة فور الإعلان عنها عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، ويمكن الاشتراك في الخدمة باتباع الخطوات التالية:

أرسل رمز (w) أو (G) للطلاب في غزة.

قم بترك مسافة ثم أدخل رقم المقعد الخاص بالطالب.

بعد ذلك سيتم إرسال نتيجة الطالب إلى الهاتف المحمول برسالة نصية قصيرة فور الإعلان عنها.