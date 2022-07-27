سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022 -عيار 24 تشهد اسعار الذهب استقراراً بعد ارتفاع طفيف منذ بداية الاسبوع ليضع حداً لكافة الانخفاضات المتتالية خلال الاسبوع الماضي ، النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، اعلنت ان اسعار الذهب اليوم تشهد استقراراً حيث حافظ على الارتفاع الذي طرأ بالأمس بمقدار 30 قرشاً للغرام الواحد ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.2 دينارا، والشراء إلى 39.3 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.8 و28.8 دينارا على التوالي.

ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 35.6 دينارا، والشراء إلى 34.1 دينارا.





سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

سعر الذهب عيار 24 الشراء 42 دينار و200 فلس –البيع: 39:300 دينار

سعر الذهب عيار 21 الشراء : 35 دينار و600 فلس -البيع : 34 دينار و100 فلس .

عيار 18 الشراء بلغ 31 دينار و 800 فلس ، سعر البيع : 28دينار و800 فلس .





أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

أسعار عالمياً الذهب هبطت الخميس الماضي 21/7/2022 إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة معدلات الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس ، ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1691.84 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس 2021 مسجلا 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,123 شراء 1,126

عيار 22 بيع 1,030 شراء 1,032

عيار 21 بيع 983 شراء 985

عيار 18 بيع 843 شراء 844

عيار 14 بيع 655 شراء 657

عيار 12 بيع 562 شراء 563

الاونصة بيع 34,939 شراء 35,010

الجنيه الذهب بيع 7,864 شراء 7,880

الكيلو بيع 1,123,429 شراء 1,125,714

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,046 جنيه $55.18

سعر الذهب عيار 22 958.99 جنيه $50.58

اسعار الذهب عيار 21 915.41 جنيه $48.28

اسعار الذهب عيار 18 784.63 جنيه $41.38

سعر الذهب عيار 14 610.26 جنيه $32.19

سعر الذهب عيار 12 523.08 جنيه $27.59

سعر الذهب عيار 9 392.31 جنيه $20.69

اسعار أوقية الذهب 32,536 جنيه $1,716

اسعار جنيه الذهب 7,323 جنيه $386.25

اسعار كيلو الذهب 1,046,158 جنيه $55,177

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 27/7/2022

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 يوليو 1,048 916.72 785.76 611.14 523.83

25 يوليو 1,050 918.48 787.26 612.31 524.83

24 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

23 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

22 يوليو 1,051 919.70 788.31 613.12 525.53

21 يوليو 1,046 915.65 784.83 610.42 523.21

20 يوليو 1,034 904.86 775.59 603.23 517.05

19 يوليو 1,042 911.73 781.48 607.81 520.98

18 يوليو 1,040 910.43 780.36 606.94 520.23

17 يوليو 1,038 908.50 778.71 605.66 519.13