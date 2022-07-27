خلال زيارة عائلته: وفد الجهاد يطالب بالإفراج عن المعتقل السياسي خالد

طالب وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي السلطة بالإفراج عن المعتقل السياسي الجريح محمد فاروق خالد (33 عامًا)، خلال زيارة لعائلته في مدينة البيرة، مساء أمس الثلاثاء.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان من منزل المعتقل السياسي خالد، أن اعتقال السلطة للجريح محمد خالد، جريمة يندى لها الجبين، وانتهاك للمعايير الإنسانية والأعراف القانونية، معبراً عن التضامن الكامل مع العائلة الكريمة وذوي المعتقل محمد خالد.

وأكد القيادي عدنان أن السلطة مطالبة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، فهو وصمة عار على جبين الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن يكون دورها حماية الشعب الفلسطيني والانحياز إلى خيار المقاومة حتى دحر المحتل عن ارضنا.

ودعا عدنان أجهزة أمن السلطة للإفراج عن المعتقل محمد، والذي هو أسير محرر وجريح على يد الاحتلال عدة مرات وهو أيضاً شقيق الشهيد عمرو، حيث ينبغي منا أن نكرم هذه الشخصيات لا أن نقابلها بالاعتقال والإساءة.

يذكر أن جهاز المخابرات التابع لأجهزة السلطة يواصل اعتقال الجريح محمد فاروق خالد لليوم السابع على التوالي، عقب خطفه من سيارته في منطقة بيتونيا، ومداهمة منزله ومصادرة مقتنيات شخصية دون سند قانوني.