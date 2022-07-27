الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهد نضال أحمد اشقيرات

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت قرية السواحرة الشرقيـة شرق مـن مدينة القدس على موعد مع فارسها نضال إشقيرات في 28 سبتمبر 1980م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها. وأنهى دراسته الابتدائية والإعدادية في مدارس القريـة، ثـم أكمـل دراسته الثانوية في قرية أبو ديـس المجاورة لقريتـه.

في صفوف الجهاد: انتمى لحركة الجهاد الإسلامي مع اندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 سبتمبر 2000م وشارك في المواجهات دفاعاً عن المسجد الأقصى، حيث أصيب برصاصات المحتل في عنقه ونقل إلى المستشفى، ولكـن مشيئة اللـه مـدت له في عمـره. وبعـد عـام عـلى إصابـته وتماثله للشفاء تمكـن مـن تشكيل مجموعـة من المجاهدين، ولكـن الشهيد نضـال وقع في الأسر وحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام.

شهيدٌ على طريق القدس: في 27 يوليو 2006م اقتحـم الشـهيد المقـدام نضـال حاجـز الشياح المقـام عـلى أراضي قريتـه وقـام بإطلاق رصاصه بكثافـة عـلى جنـود الحاجـز واشتبك معهم حتى استشهد بعـد أن قتل جندياً صهيونياً وجرح آخرين.