الاحتلال يغلق المدخل الغربي لقرية حوسان وينصب حاجزاً عند المدخل الجنوبي لبيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، المدخل الغربي لقرية حوسان غرب بيت لحم، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي لقرية حوسان غرب بيت لحم بشكل كامل، كما نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الجنوبي لبيت لحم "النشاش" وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، قرية مردا شمال سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا منزل الحاج أيوب سليمان الواقع على أطراف القرية، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع خاصة في صفوف الأطفال الذين تواجدوا في المنزل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا المدخل الشرقي للقرية.