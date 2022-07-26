تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة كلوب أمريكا.. القناة الناقلة والمعلقة الرياضي لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية والتي ستلعب الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم غد الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الجولة التحضيرية للنادي الملكي للاستعداد لخوض مباريات الليغا ضمن الموسم الرسمي الجاري، في مباراة يسعى من خلالها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتعزيز نقط القوة لدى فريقه ومعالجة نقط الضعف، لاسيما بعد الهزيمة التي تلقاها في أولى مبارياته الودية ضد برشلونة بنتيجة هدف دون مقابل، لهذا يسعى المدير الفني للريال لضبط صفوف فريقه قبل انطلاق الموسم والمنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية.

تشكيل ريال مدريد ضد كلوب أمريكا اليوم

ويبحث عشاق الفريق الملكي عن، تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة كلوب أمريكا.. القناة الناقلة والمعلقة الرياضي لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا، لأنهم يواصلون تشجيع وحضور مباريات فريقهم المفضل على مر العصور، سواء في الفوز أو في الهزيمة، في السراء والضراء، عند التتويج بالألقاء والخروج بصفر ألقاب، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق، تشكيل ريال مدريد ضد كلوب أمريكا اليوم، حتى يستفيد منها كل عشاق ريال مدريد في العالم أجمع.

القناة الناقلة والتشكيل المتوقع لريال مدريد وكلوب أمريكا

ويحرص عشاق ريال مدريد وهم بالملايين حول العالم في البحث عن، القناة الناقلة والتشكيل المتوقع لريال مدريد وكلوب أمريكا، ونرفق لكم كل ما يتعلق بتفاصيل هذه المباراة الودية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الموسم التحضيري للفريق الملكي، ومن المتوقع أن يخوض الفريقان المباراة بهذه التشكيلة المحتملة، التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد كلوب أمريكا

المدير الفني: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - إيدين هازارد - رودريجو.

تشكيل كلوب أمريكا المتوقع لمواجهة ريال مدريد

المدير الفني فيرناندو أورتيز.

حراسة المرمى: جيليرمو أوتشوا.

خط الدفاع: لويس فوينتس - نيستور أراوخو - إيميليو لارا - خورخي سانشيز.

خط الوسط: جوناثان دوس سانتوس - ريتشارد سانشيز، ألفارو فيدالجو - دييجو فالديس - أليخاندرو زينديخاس.

خط الهجوم: هنري مارتين.

بث مباشر لقناة الرابعه العراقيه الناقلة لمبارتين برشلونة و يوفنتوس + ريال مدريد و كلوب امريكا مشاهدة ممتعه ❤️https://t.co/qP1ty0ZAGF — بث مباشر HD (@HD44000014) July 26, 2022

بأذن الله راح انزل بث مباشر للمباريات التالية :



برشلونة X يوفنتوس

الساعة ⏱ : 3:30 صباحاً بتوقيت 🇸🇦



ريال مدريد X كلوب أمريكا

الساعة ⏱ : 5:30 صباحاً بتوقيت 🇸🇦



البثوث راح تنزل قبل بداية المباريات بوقت ان شاء الله ، تابعوني وفعلوا زر التنبيهات ليصلكم البث ❤️ — سّعود (@Saud555L) July 26, 2022

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

ويهتم عشاق الميرنغي في البحث عن، القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا، إذ يسعى الفريقان للمنافسة مع بعضهما عبر المباراة الودية، لإظهار قوتهما والاستعداد للموسم الكروي الجديد 2022-2023 كل في بلده، ولذلك يحرص فريق العمل على نشر تفاصيل كل ما يتعلق في هذه المباراة، لهذا ننشر لكم، تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة كلوب أمريكا.. القناة الناقلة والمعلقة الرياضي لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا، إذ إنها من المتوقع أن تبث عبر قناة ريال مدريد الرسمية، والموقع الرسمي لريال مدريد وعبر قناة الرابعة العراقية.