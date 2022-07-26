سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الأربعاء 27-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الأربعاء الموافق 27-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد حرص فريق فلسطين اليوم على وضع كامل التفاصيل التي تشرح لكم تفاصيل سعر الذهب في مصر في سعر الذهب اليوم في مصر بجميع عياراته حيث وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر سجل 915 جنيهات (شراء) وسجل عيار 21 (بيع) 905 فيما وصل سعر عيار 18 (بيع) 835 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام ولذلك يوجد اهتمام واسع في معرفة أسعار المعدن الثمين وللوصول إليها يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية وهو على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الاربعاء

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,123 شراء 1,126

عيار 22 بيع 1,030 شراء 1,032

عيار 21 بيع 983 شراء 985

عيار 18 بيع 843 شراء 844

عيار 14 بيع 655 شراء 657

عيار 12 بيع 562 شراء 563

الاونصة بيع 34,939 شراء 35,010

الجنيه الذهب بيع 7,864 شراء 7,880

الكيلو بيع 1,123,429 شراء 1,125,714



سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,047 جنيه $55.25

سعر الذهب عيار 22 960.11 جنيه $50.65

اسعار الذهب عيار 21 916.48 جنيه $48.35

اسعار الذهب عيار 18 785.55 جنيه $41.44

سعر الذهب عيار 14 610.98 جنيه $32.23

سعر الذهب عيار 12 523.69 جنيه $27.63

سعر الذهب عيار 9 392.77 جنيه $20.72

اسعار أوقية الذهب 32,574 جنيه $1,718

اسعار جنيه الذهب 7,332 جنيه $386.79

اسعار كيلو الذهب 1,047,384 جنيه $55,254

سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة

بكام سعر الذهب في مصر النهارده اليوم عيار 18

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهو على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 يوليو 1,050 918.48 787.26 612.31 524.83

24 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

23 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

22 يوليو 1,051 919.70 788.31 613.12 525.53

21 يوليو 1,046 915.65 784.83 610.42 523.21

20 يوليو 1,034 904.86 775.59 603.23 517.05

19 يوليو 1,042 911.73 781.48 607.81 520.98

18 يوليو 1,040 910.43 780.36 606.94 520.23

17 يوليو 1,038 908.50 778.71 605.66 519.13

16 يوليو 1,039 909.40 779.48 606.26 519.65

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الأربعاء الموافق 27-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .