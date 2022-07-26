اقتصاد غزة تعلن إعفاء منتجات الضفة على القطاع من الجمرك

قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة، أسامة نوفل، مساء اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الاقتصاد أعفت منتجات الضفـة الغربية القادمــة إلى القطاع مــن أي رسوم سابقة.

وأضاف نوفل – في تصريح صحفي - أنه في المقابل هنـاك إعفاء لمنتـجات غزة الصـادرة إلى الضـفة.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة، أصدرت الأسبوع الماضي، قرارًا بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية.

أن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة، وفقًا لبيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالاقتصاد.

وأوضحت ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

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