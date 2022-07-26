بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يعتدون بالضرب على 4 شبان شرق طولكرم

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، على أربعة شبان أثناء عملهم في أراضيهم القريبة من بلدة رامين شرق طولكرم في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا الشبان سليمان شوكت مجدوب، وخليل محمد خليل، وعلاء صبحي سنجق وشقيقه أحمد سنجق، أثناء عملهم في قطف ثمار التين، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح تحت حماية جنود الاحتلال "الإسرائيلي" الذين احتجزوا الشبان ومنعوا الأهالي من الاقتراب منهم أو تقديم العلاج لهم.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز الشبان الأربعة دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

واعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، على مواطن في الأغوار الشمالية في الضفة المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة: إن المواطن المعتدى عليه هو فتحي عليان دراغمة، وذلك أثناء رعيه أبقاره عند عين الحلوة.