الاحتلال يصادق على بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في القدس

صادقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على خطة استيطانية على حساب أراضي بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة، لصالح مستوطنة "القناة السفلية" بين مستوطنتي "هار حوماه" و"جفعات هاماتوس."

وتقضي الخطة، ببناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "القناة السفلية".

واجتمعت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" أمس الإثنين، وتمت المصادقة على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في (مستوطنة) "القناة السفلية" للاعتراض.

وأرجأت اللجنة قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب المدينة.

يشار إلى ان أكثر من 230 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات شرقي مدينة القدس المحتلة.