ماذا قال مدرب برشلونة عن احتمالية عودة ميسي؟

علقت جماهير برشلونة آمالا كثيرة، خلال الساعات الماضية، على عودة محتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعدما لمّح رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى ذلك.

وكان لابورتا قال، في حديث لموقع "إي إس بي إن" الرياضي: "لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت. لا يزال الأمر مفتوحا أمام الاحتمالات، ومن مسؤوليتنا التأكد من أن لهذه القصة نهاية أجمل مما كانت عليه"، مضيفاً: "لست سعيدا بالطريقة التي رحل بها عن برشلونة".

وردّ مدرب "البارصا" تشافي هيرنانديز على الأنباء الرائجة بشأن عودة "ليو"، حيث قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".

وأضاف: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".

وكان ميسي قد انضم إلى سان جرمان في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.

وسجل ميسي 11 هدفا في 34 مباراة في أول موسم له مع النادي الفرنسي، بعد انضمامه إليه من برشلونة، الذي قضى فيه اللاعب البالغ من العمر 35 عاما كل مسيرته الرياضية، مسجلا 672 هدفا في 778 مباراة، وفاز بمجموعة من الألقاب.