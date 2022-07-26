دمشق: تسليم "الصليب الأحمر" مذكرةً عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

دانت لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على الأسرى في سجن "عوفر"، وخاصةً قسم 12 مما أدى إلى

إصابات وجروح في صفوفهم، معتبرةً ذلك محاولة يائسة من مصلحة السجون الإسرائيلية لكسر إرادة المواجهة والتحدي.

جاء ذلك في مذكرةٍ قدمتها اللجنة اليوم، لممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، خلال زيارةٍ لمقرها.

وضم وفد لجنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية إسماعيل السنداوي، مسؤول العلاقات بالحركة إبراهيم موعد، والأسير المحرر تحسين الحلبي.

ونقلت لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للجنة الدولية للصليب الأحمر،

صرخة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، وبخاصة من يعانون من أمراض تعرضهم للموت أثناء

استمرار إضرابهم عن الطعام، وما يرافقه من معاملة سيئة من المسؤولين في سجون الاحتلال، ومنهم:

الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 151 يوماً، الأسير رائد ريان المضرب منذ 111 يوماً، والأسير معتز فرج، المضرب منذ 33 يوماً.

وقالت اللجنة :"إن هذه هي صرخة أمهات الأسرى كذلك، وأبنائهم، وزوجاتهم، وذويهم"، مشددة على كون الإضراب دفاعاً عن حقهم بالحرية والكرامة.

وأشارت المذكرة إلى انضمام 121 أسيراً للإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على عدم استجابة سلطات

الاحتلال لمطالب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. ونوهت إلى أن لجان الأسرى في سجون الاحتلال، شرعت بخطوات تصعيد

تدريجية للتصدي لهذه السياسة النازية، مما يرفع حالة التوتر داخل السجون وخارجها.

وبحسب المذكرة فإن الحالة الصحية للأسير خليل عواودة، سيئة للغاية، وجسده يتراجع، ولا يقوى على الحركة، إضافةً لمعاناته من ضعف في

الرؤية، والتركيز، ناهيك عن خسارته من وزنه 55 كلغ، مبينةً أن هناك خطراً على حياته.

ووفق ما ورد فإن فصائل المقاومة تشدد على أن استشهاد الأسير خليل عواودة، يعد إعداماً ميدانياً، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامته.

وطالبت المذكرة، بوقف سياسة العزل والتنكيل ضد أسرى عملية "نفق الحرية"، وعلى رأسهم الأسير

يعقوب قادري، في سجن "أوهليكبيدرا"، حيث يعاني من سرطان الغدة الدرقية، ولم يخضع للعلاج.

بدورها، شكرت مسؤولة الحماية في مكتب الصليب الأحمر بدمشق، وفد لجنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وقالت :" سوف ننقل هذه الرسالة إلى مكتبنا في جنيف، ومن خلال تواصلنا مع مكتب الصليب الأحمر في القدس نقوم بالزيارة الدورية للأسرى المضربين، ومعنا فريق طبي، لمعاينتهم".